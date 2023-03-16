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Госдума возобновляет прямые онлайн-трансляции заседаний
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума возобновляет прямые онлайн-трансляции заседаний.
«Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в сети Интернет. За исключением обсуждения повестки. Начнут прямо сейчас», — написал во вторник депутат Михаил Матвеев (КПРФ).
Напомним, онлайн-трансляции в режиме реального времени были прекращены в октябре прошлого года. Тогда депутаты объяснили ограничения тем, что на заседаниях обсуждаются вопросы, «связанные со спецоперацией». При этом трансляции велись в кабинетах депутатов и для аккредитованных журналистов.
«Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в сети Интернет. За исключением обсуждения повестки. Начнут прямо сейчас», — написал во вторник депутат Михаил Матвеев (КПРФ).
Напомним, онлайн-трансляции в режиме реального времени были прекращены в октябре прошлого года. Тогда депутаты объяснили ограничения тем, что на заседаниях обсуждаются вопросы, «связанные со спецоперацией». При этом трансляции велись в кабинетах депутатов и для аккредитованных журналистов.
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