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В Кирове загорелся троллейбус, пассажиров оперативно эвакуировали

15.46 Пятница, 17 марта 2023
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Кирове загорелся троллейбус, пассажиров успели эвакуировать, сообщили в пресс-центре горадминистрации.

«Сегодня на ул. Московской, 107 произошло возгорание высоковольтного провода в троллейбусе № 8. Экипаж общественного транспорта в максимальное короткое время провел эвакуацию пассажиров из салона и приступил к тушению огня. Возгорание было ликвидировано собственными силами, вызов пожарных не потребовался», — сообщили в администрации.

Троллейбус будет отбуксирован в ремонтную зону. Поврежденные детали восстановят и снова выведут транспортное средство на линию.

На Кировском автотранспортном предприятии предположили, что причиной возгорания высоковольтного провода может быть заводской брак.

Сообщается, что экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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