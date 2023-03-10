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В Кирове загорелся троллейбус, пассажиров оперативно эвакуировали
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Кирове загорелся троллейбус, пассажиров успели эвакуировать, сообщили в пресс-центре горадминистрации.
«Сегодня на ул. Московской, 107 произошло возгорание высоковольтного провода в троллейбусе № 8. Экипаж общественного транспорта в максимальное короткое время провел эвакуацию пассажиров из салона и приступил к тушению огня. Возгорание было ликвидировано собственными силами, вызов пожарных не потребовался», — сообщили в администрации.
Троллейбус будет отбуксирован в ремонтную зону. Поврежденные детали восстановят и снова выведут транспортное средство на линию.
На Кировском автотранспортном предприятии предположили, что причиной возгорания высоковольтного провода может быть заводской брак.
Сообщается, что экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу.
«Сегодня на ул. Московской, 107 произошло возгорание высоковольтного провода в троллейбусе № 8. Экипаж общественного транспорта в максимальное короткое время провел эвакуацию пассажиров из салона и приступил к тушению огня. Возгорание было ликвидировано собственными силами, вызов пожарных не потребовался», — сообщили в администрации.
Троллейбус будет отбуксирован в ремонтную зону. Поврежденные детали восстановят и снова выведут транспортное средство на линию.
На Кировском автотранспортном предприятии предположили, что причиной возгорания высоковольтного провода может быть заводской брак.
Сообщается, что экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу.
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