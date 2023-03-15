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Во Франции 1,7 млн человек приняли участие в новой волне протестов против пенсионной реформы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Франции накануне прошла очередная волна протестов против пенсионной реформы. По данным профсоюзов, в среду в массовых забастовках по всей стране приняли участие около 1,7 миллиона человек. МВД называет более скромные цифры — по их данным, на улицы вышли 480 000 демонстрантов.
Сегодня в нижней палате парламента должно состояться голосование по скандальному законопроекту, который вызвал широкие протесты и забастовки по всей стране.
По данным Le Monde, в среду из-за новой волны забастовок было нарушено движение транспорта, в том числе в парижском метро. В столичном аэропорту были отменены 20% рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров. Сообщается о перекрытых автомобилистами трассах в некоторых регионах.
Несколько нефтеперерабатывающих заводов продолжили забастовку, которую объявили ранее.
В столице по-прежнему бастуют сборщики мусора. На десятый день забастовки в Париже продолжает накапливаться мусор, на данный момент не собрано 7600 тонн, пишет издание. Мэрия называет эту ситуацию «катастрофической», но при этом, как сообщают СМИ, чиновники поддерживают общественное недовольство.
Неделю назад, 9 марта, сенат Франции в первом чтении одобрил статью, которая предполагает повышение пенсионного возраста. Тогда, по данным Le Monde, сенату потребовалось 15 часов на дебаты.
Напомним, власти страны намерены повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. К 2030 году он, по плану правительства, достигнет 64 лет.
Сегодня в нижней палате парламента должно состояться голосование по скандальному законопроекту, который вызвал широкие протесты и забастовки по всей стране.
По данным Le Monde, в среду из-за новой волны забастовок было нарушено движение транспорта, в том числе в парижском метро. В столичном аэропорту были отменены 20% рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров. Сообщается о перекрытых автомобилистами трассах в некоторых регионах.
Несколько нефтеперерабатывающих заводов продолжили забастовку, которую объявили ранее.
В столице по-прежнему бастуют сборщики мусора. На десятый день забастовки в Париже продолжает накапливаться мусор, на данный момент не собрано 7600 тонн, пишет издание. Мэрия называет эту ситуацию «катастрофической», но при этом, как сообщают СМИ, чиновники поддерживают общественное недовольство.
Неделю назад, 9 марта, сенат Франции в первом чтении одобрил статью, которая предполагает повышение пенсионного возраста. Тогда, по данным Le Monde, сенату потребовалось 15 часов на дебаты.
Напомним, власти страны намерены повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. К 2030 году он, по плану правительства, достигнет 64 лет.
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