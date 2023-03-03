Возрастное ограничение 18+
Сенат Франции, несмотря на массовые протесты, одобрил повышение пенсионного возраста
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Сенат Франции в первом чтении одобрил статью спорного законопроекта, которая предполагает повышение пенсионного возраста.
По данным Le Monde, сенату потребовалось 15 часов на дебаты. В итоге в ночь со среды на четверг, в 00:10, решение было принято. За статью 7, которая повышает возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, был отдан 201 голос, против проголосовали 115 человек, 29 воздержались.
Напомним, в целом проект закона находится на стадии обсуждения в парламенте. Сенат должен завершить рассмотрение до воскресенья.
Принятие законопроекта происходит на фоне массовых протестов и забастовок в стране. На этой неделе профсоюзы объявили о бессрочных забастовках практически во всех сферах экономики. Так, по данным издания, из-за забастовки по-прежнему заблокированы отгрузки топлива на нефтеперерабатывающие заводы.
Напомним, власти страны намерены повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. К 2030 году он, по плану правительства, достигнет 64 лет.
По данным Le Monde, сенату потребовалось 15 часов на дебаты. В итоге в ночь со среды на четверг, в 00:10, решение было принято. За статью 7, которая повышает возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, был отдан 201 голос, против проголосовали 115 человек, 29 воздержались.
Напомним, в целом проект закона находится на стадии обсуждения в парламенте. Сенат должен завершить рассмотрение до воскресенья.
Принятие законопроекта происходит на фоне массовых протестов и забастовок в стране. На этой неделе профсоюзы объявили о бессрочных забастовках практически во всех сферах экономики. Так, по данным издания, из-за забастовки по-прежнему заблокированы отгрузки топлива на нефтеперерабатывающие заводы.
Напомним, власти страны намерены повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. К 2030 году он, по плану правительства, достигнет 64 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в доме в Нижних Сергах погиб человек
09 марта 2023
09 марта 2023
В СНТ «Медик» Полевского объявили карантин по бешенству
04 марта 2023
04 марта 2023