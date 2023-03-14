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Путин: защита прав и свобод — базовые принципы развития страны
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин выступил на коллегии Генпрокуратуры.
По его словам, «защита прав и свобод — принципиальные базовые принципы развития страны».
Также он заявил, что принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством в России.
Путин отметил, что за последние три года в стране повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Также, по его словам, у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
По его словам, «защита прав и свобод — принципиальные базовые принципы развития страны».
Также он заявил, что принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством в России.
Путин отметил, что за последние три года в стране повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Также, по его словам, у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
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15 марта 2023