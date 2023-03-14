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Только два депутата ГД проголосовали против поправок в УК о дискредитации и фейках
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Обухов. PRO
Только два депутата Госдумы проголосовали против поправок, которые ужесточают наказание за «дискредитацию и фейки».
Итоги голосования опубликованы в телеграм-канале депутата ГД Сергея Обухова (КПРФ).«ЕР, ЛДПР, СРЗП - «за», КПРФ, НЛ - не поддержали», — говорится в сообщении.
«За» проголосовал 336 депутатов, «против» — только двое. Судя по опубликованным итогам голосования, «против» проголосовали Вячеслав Мархаев (КРПФ) и Сардана Авксентьева («Новые люди»). Остальные члены этих фракций не голосовали (кроме Дмитрия Певцова — депутат от фракции «Новые люди» проголосовал «за).
Во вторник Госдума приняла закон, который предполагает наказание до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации. Речь, в том числе, о добровольцах. Также повышаются штрафы.
Итоги голосования опубликованы в телеграм-канале депутата ГД Сергея Обухова (КПРФ).«ЕР, ЛДПР, СРЗП - «за», КПРФ, НЛ - не поддержали», — говорится в сообщении.
«За» проголосовал 336 депутатов, «против» — только двое. Судя по опубликованным итогам голосования, «против» проголосовали Вячеслав Мархаев (КРПФ) и Сардана Авксентьева («Новые люди»). Остальные члены этих фракций не голосовали (кроме Дмитрия Певцова — депутат от фракции «Новые люди» проголосовал «за).
Во вторник Госдума приняла закон, который предполагает наказание до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации. Речь, в том числе, о добровольцах. Также повышаются штрафы.
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