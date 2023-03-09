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ГД приняла закон о лишении свободы до 15 лет за «фейки об участниках СВО»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Госдума приняла закон, который предполагает наказание до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации.
Речь, в том числе, о добровольцах.
«В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы», — сообщается на сайте Госдумы.
Наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.
Кроме того, статью 20.3.3 КоАП дополнят ответственностью за «дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ». Штрафы — до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.
Закон принят в третьем чтении.
Авторы поправок — группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Речь, в том числе, о добровольцах.
«В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы», — сообщается на сайте Госдумы.
Наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.
Кроме того, статью 20.3.3 КоАП дополнят ответственностью за «дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ». Штрафы — до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.
Закон принят в третьем чтении.
Авторы поправок — группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.
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