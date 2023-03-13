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Глава ВОЗ: говорить о завершении пандемии COVID-19 можно будет уже в этом году
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже в этом году можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса.
«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — говорится в обращении главы ВОЗ, опубликованном на сайте организации.
Он заметил, что на днях исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые охарактеризовала глобальную вспышку COVID-19 как пандемию. «Три года спустя было зарегистрировано почти 7 миллионов смертей от COVID-19, хотя мы знаем, что истинное число смертей намного выше. Однако сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии», — сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус добавил, что страны должны усвоить уроки пандемии. Таких уроков, по его мнению, три: важность общественного здравоохранения, основой которого является надежная первичная медико-санитарная помощь, поддержка науки и ученых, а также сотрудничество между странами и их солидарность перед глобальными вызовами.
«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — говорится в обращении главы ВОЗ, опубликованном на сайте организации.
Он заметил, что на днях исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые охарактеризовала глобальную вспышку COVID-19 как пандемию. «Три года спустя было зарегистрировано почти 7 миллионов смертей от COVID-19, хотя мы знаем, что истинное число смертей намного выше. Однако сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии», — сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус добавил, что страны должны усвоить уроки пандемии. Таких уроков, по его мнению, три: важность общественного здравоохранения, основой которого является надежная первичная медико-санитарная помощь, поддержка науки и ученых, а также сотрудничество между странами и их солидарность перед глобальными вызовами.
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