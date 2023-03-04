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В московской школе подрались ученики, один госпитализирован
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В московской школе произошла потасовка между десятиклассниками. Один из них госпитализирован, сообщили в столичной прокуратуре.
Два ученика 2006 года рождения подрались утром 9 марта. По информации ТАСС, драка произошла в школьном коридоре. Один из подростков ударил другого кулаком по голове.
В школе проводится служебное расследование. По предварительной информации, ученики подрались после переписки в чате. Что именно стало причиной конфликта, не сообщается.
По данным ТАСС, пострадавший подросток с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости находится в реанимации.
Прокуратура передала материалы в территориальный орган столичного СК РФ.
Два ученика 2006 года рождения подрались утром 9 марта. По информации ТАСС, драка произошла в школьном коридоре. Один из подростков ударил другого кулаком по голове.
В школе проводится служебное расследование. По предварительной информации, ученики подрались после переписки в чате. Что именно стало причиной конфликта, не сообщается.
По данным ТАСС, пострадавший подросток с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости находится в реанимации.
Прокуратура передала материалы в территориальный орган столичного СК РФ.
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