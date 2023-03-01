В Рязани самопроизвольно сработала сирена

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Рязани утром в пятницу включилась сирена, в мэрии заявили, что причиной стал сбой в системе оповещения.Ранее в местных пабликах и СМИ сообщили о том, что в разных районах города сработала система оповещения.«По информации дежурного, утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются», — сообщили в администрации города.Сирена сработала в 7:00 утра.