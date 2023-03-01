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В Рязани самопроизвольно сработала сирена
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Рязани утром в пятницу включилась сирена, в мэрии заявили, что причиной стал сбой в системе оповещения.
Ранее в местных пабликах и СМИ сообщили о том, что в разных районах города сработала система оповещения.
«По информации дежурного, утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются», — сообщили в администрации города.
Сирена сработала в 7:00 утра.
Ранее в местных пабликах и СМИ сообщили о том, что в разных районах города сработала система оповещения.
«По информации дежурного, утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются», — сообщили в администрации города.
Сирена сработала в 7:00 утра.
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