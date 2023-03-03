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Под Римом столкнулись два самолета итальянских ВВС, пилоты погибли
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Недалеко от Рима произошла авиакатастрофа — столкнулись два учебных самолета итальянских ВВС, пишут итальянские СМИ.
По данным La Stampa, оба пилота погибли.
После столкновения один из самолетов потерял крыло, произошло крушение. По предварительной информации, авиакатастрофа произошла во время учений.
Местные СМИ публикуют видео горящих обломков, предположительно, в жилом районе. На месте ЧП работает полиция.
По данным La Stampa, оба пилота погибли.
После столкновения один из самолетов потерял крыло, произошло крушение. По предварительной информации, авиакатастрофа произошла во время учений.
Местные СМИ публикуют видео горящих обломков, предположительно, в жилом районе. На месте ЧП работает полиция.
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