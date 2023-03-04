Возрастное ограничение 18+

Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России»

17.20 Вторник, 7 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России».

«В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия», — сообщает официальный телеграм-канал Минфина РФ.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что марки с эмблемой «Вино России» будут предоставлять производителям, входящим в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».

Знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные».

«Главная цель этих мер — добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках», — говорится в сообщении.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
04 марта 2023
Екатеринбург станет одним из городов проведения Летних игр паралимпийцев
01 марта 2023
Три иностранца из Екатеринбурга перевозили наркоту через Каменский район
06 марта 2023
Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
28 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
21:18 Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
20:41 Троицу похитителей видеорегистратора разыскивают в Среднеуральске
20:06 Под Нижним Тагилом машина «Скорой помощи» въехала в ограждение
19:29 Екатеринбуржцы выбрали свою ЗооМисс
18:49 На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков
18:27 Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
17:48 ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области
17:21 В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета
16:50 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
16:22 С начала года на генетические заболевания обследовали более 6000 новорожденных свердловчан
15:56 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
15:43 Свердловчане забраковали зараженный кориандр из Ростовской области
15:22 Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 150 свердловчан
14:54 В Свердловской области в праздники изменится график работы почтовых отделений
14:21 Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшую девочку
13:50 Жители Широкой речки устроили «траурную» акцию по лесу, который планируют вырубить
13:29 В театре «Урал Опера Балет» сменился художественный руководитель
13:03 Росреестр Прикамья объясняет разницу между договором аренды и договором найма
12:57 Рассчитать идеальные тарифы для общественного транспорта позволит математическая модель ученых Пермского Политеха
12:51 Екатеринбуржцев приглашают пройти обследование на передвижном флюорографе
12:51 В Прикамье судебные приставы отстояли право деревенских жителей на безопасную воду
12:24 В Екатеринбурге утвердили график проведения месячника чистоты
11:55 В свердловском поселке стая бродячих собак загнала детей на горку
11:23 Студенты Гуманитарного университета предложили брендировать видео к 300-летию Екатеринбурга
10:50 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 18%
Все новости
17:40 Под Римом столкнулись два самолета итальянских ВВС, пилоты погибли
17:20 Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России»
16:47 В Грузии проходят массовые протесты против закона об иностранных агентах
15:21 Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов получил 8,5 лет колонии
14:48 Во Франции проходят массовые бессрочные забастовки против пенсионной реформы
11:47 Прокуратура: в Тюмени учитель лишала детей питания за плохое поведение
11:28 В Армении число заболевших корью выросло до 29
10:53 В Казани пассажирский самолет выехал за пределы посадочной полосы
10:23 Во Владивостоке улицу залило кипятком, без тепла остались 30 тысяч жителей
17:53 В Воронежской области при аварийной посадке вертолёт повредил линию электропередач
17:06 У парламента Грузии проходит протестная акция против закона об иноагентах
16:28 Суд отправил на 11 лет за решётку замминистра МВД по Башкирии за взятку квартирой
15:46 В железнодорожной катастрофе в Греции обвинили начальника станции
15:05 В России планируют заменить бумажные квитанции за ЖКУ на электронные
14:41 В аэропорту Мурманска пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
13:48 В Уфе машина скорой помощи застряла на заснеженной дороге
12:56 В Сахалинской области спасли застрявших на отколовшейся льдине рыбаков
11:58 Китай занял первое место по числу научных разработок
11:22 Взрыв произошёл на коксогазовом заводе в Московской области
02:12 У президента США Джо Байдена удалили раковую опухоль
23:49 На отца-одиночку из Тульской области возбудили дело о «дискредитации» и разлучили его с дочерью
18:15 Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
17:30 В московской школе ученица ранила ножом 13-летнего подростка
16:20 СМИ: в столице Черногории в суде произошел взрыв, есть пострадавшие
15:27 В Госдуме предложили запретить снимать фото и видео на уроках в школе
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK