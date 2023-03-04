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Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России».
«В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия», — сообщает официальный телеграм-канал Минфина РФ.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уточняется, что марки с эмблемой «Вино России» будут предоставлять производителям, входящим в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».
Знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные».
«Главная цель этих мер — добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках», — говорится в сообщении.
«В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия», — сообщает официальный телеграм-канал Минфина РФ.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уточняется, что марки с эмблемой «Вино России» будут предоставлять производителям, входящим в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».
Знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные».
«Главная цель этих мер — добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках», — говорится в сообщении.
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