Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов получил 8,5 лет колонии

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Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов приговорен Тимирязевским судом Москвы к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе суда.«Суд признал виновным Иванова по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься администрированием сайтов на 4 года», — сообщили в суде (цитата по ТАСС).Напомним, прокурор просила приговорить студента МГУ к 9 годам колонии. Уголовное дело было возбуждено летом прошлого года.