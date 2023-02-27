Китай занял первое место по числу научных разработок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Китай вышел на первое место по числу научных разработок, опередив США в технологической гонке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Австралийского института стратегической политики (ASPI).Сейчас Пекин лидирует в 37 из 44 важнейших отраслей производства.Специалисты ASPI отмечают, что несмотря на то, что Соединенные Штаты лидируют в области высокопроизводительных вычислений, квантовых вычислений, малых спутников и вакцин, они начали уступать Китаю в остальных сферах. По мнению экспертов, 10 лучших исследовательских институтов мира сейчас базируются в Китае.Они также подчеркивают, что Пекин добился «потрясающего лидерства в высокоэффективных исследованиях» в рамках государственных программ.Аналитики предполагают, что Китай может стать монополистом в 10 областях, включая синтетическую биологию, где он производит треть всех исследований, а также электрические батареи, 5G и нанопроизводство.