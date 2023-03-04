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Взрыв произошёл на коксогазовом заводе в Московской области

11.22 Понедельник, 6 марта 2023
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Подмосковье в цеху коксогазового завода, входящего в ПАО «Мечел», в Видном произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Известно, что взрыв спровоцировал крупный пожар, который охватил всё здание. Его площадь составила 200 квадратных метров. В настоящий момент пожар ликвидирован.

В тушении были задействованы 87 спасателей и 29 пожарных машин. Пострадавших нет.

В Росприроднадзоре заявили, что их сотрудники и специалисты ЦЛАТИ уже выезжали на место происшествия. Они провели необходимые замеры и взяли пробы воздуха, чтобы определить степень возможной угрозы окружающей среде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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