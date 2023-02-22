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В Калуге после ложного сообщения о нападении на школу возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Калуге после ложного сообщения о возможном нападении на школу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в 14 школе г. Калуги возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ, расследование которого прокуратурой взято на контроль», — говорится в сообщении ведомства.
В пятницу поступило сообщение «о возможном вооруженном нападении на здание 14-й школы». Школьников эвакуировали, правоохранительные органы проверили территорию. «Опасных объектов и признаков нападения не обнаружено, но с учетом вчерашних событий в Брянской области занятия в школе остановлены, ученики направляются домой», — сообщили в министерстве науки и образования Калужской области.
«По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в 14 школе г. Калуги возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ, расследование которого прокуратурой взято на контроль», — говорится в сообщении ведомства.
В пятницу поступило сообщение «о возможном вооруженном нападении на здание 14-й школы». Школьников эвакуировали, правоохранительные органы проверили территорию. «Опасных объектов и признаков нападения не обнаружено, но с учетом вчерашних событий в Брянской области занятия в школе остановлены, ученики направляются домой», — сообщили в министерстве науки и образования Калужской области.
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