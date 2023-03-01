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ТАСС: в Калуге эвакуировали школу из-за сообщения о возможном вооруженном нападении
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Калуге эвакуировали школу из-за сообщений о возможном вооруженном нападении, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования Калужской области.
В пресс-службе сообщили ТАСС, что утром в пятницу поступила информация «о возможном вооруженном нападении на здание 14-й школы». Школьников эвакуировали, правоохранительные органы проверили территорию. «Опасных объектов и признаков нападения не обнаружено, но с учетом вчерашних событий в Брянской области занятия в школе остановлены, ученики направляются домой», — сказали агентству в пресс-службе.
Уточняется, что сообщение поступило до начала учебных занятий. Для школьников объявлен день самоподготовки.
В пресс-службе сообщили ТАСС, что утром в пятницу поступила информация «о возможном вооруженном нападении на здание 14-й школы». Школьников эвакуировали, правоохранительные органы проверили территорию. «Опасных объектов и признаков нападения не обнаружено, но с учетом вчерашних событий в Брянской области занятия в школе остановлены, ученики направляются домой», — сказали агентству в пресс-службе.
Уточняется, что сообщение поступило до начала учебных занятий. Для школьников объявлен день самоподготовки.
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