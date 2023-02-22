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Законопроект о запрете на усыновление «в недружественные страны» могут рассмотреть уже в марте

12.09 Пятница, 3 марта 2023
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Законопроект, запрещающий усыновление детей из РФ в «недружественные страны», внесен в план законопроектной деятельности Госдумы на март. Об этом РИА Новости сообщила глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.

Сообщается, что комитет Думы по вопросам семьи рассмотрит документ уже сегодня, 3 марта. Между тем, по словам Останиной, отзыв правительства на этот законопроект не поступил, поэтому инициативу предлагается рассмотреть без него. «Без официального заключения правительства, но при наличии положительного мнения профильного министерства, которого нам вполне достаточно для того, чтобы вынести этот законопроект на обсуждение», — сказала Останина. По ее словам, на заседании ожидается министр просвещения Сергей Кравцов. Для СМИ заседание будет закрыто.

Напомним, 1 августа в Госдуму был внесен законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам из «недружественных стран».

«Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации», — утверждают авторы инициативы. В пояснительной записке к документу говорится, что национальными интересами РФ являются «сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а «образом будущего России» должна быть крепкая, благополучная семья». «Передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны», — утверждают авторы законопроекта. По их мнению, «коллективный запад» разрушает традиционные семейные устои.

Авторы инициативы обращают внимание, что в проекте не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка ко всему перечню «недружественных стран». И в будущем, если страна «перестанет совершать недружественные действия», запрет может быть снят.

Авторы проекта — депутаты Л.Э.Слуцкий, Б.А.Чернышов, Д.А.Певцов, Н.А.Останина, Я.В.Лантратова.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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