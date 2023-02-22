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Власти Тульской области подтвердили взрыв в 600 м от населенного пункта
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Тульской области подтвердили информацию о взрыве и обнаруженной после него воронке.
«Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении на сайте Комитета Тульской области по региональной безопасности.
Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что жители поселка Березовский в Киреевском районе утром в четверг слышали взрыв.
«Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении на сайте Комитета Тульской области по региональной безопасности.
Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что жители поселка Березовский в Киреевском районе утром в четверг слышали взрыв.
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