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В Аргентине из-за пожара без электричества остались 20 млн человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Аргентине больше 20 млн человек остались без электричества в среду.
Причиной стал пожар на пастбищах на северо-западе страны, из-за которого загорелись сразу три высоковольтные линии электропередачи, под отключение также попала АЭС Atucha I, пишет La Nacion.
По данным издания, массовый сбой привел к транспортному коллапсу, простоях на производственных линиях и проблемам в водоснабжении. Без электричества остались большая часть Буэнос-Айреса, его окрестности, а также еще 11 провинций. Были отключены около 6 млн домохозяйств (более 20 млн человек), что близко к 40% от общего числа потребителей, пишет издание.
Министр экономики обратился к правоохранителям с просьбой провести расследование причин пожара. Возгорание на пастбищах произошло на фоне сухой и жаркой погоды.
После 8 часов вечера в стране начали восстанавливать энергоснабжение.
Причиной стал пожар на пастбищах на северо-западе страны, из-за которого загорелись сразу три высоковольтные линии электропередачи, под отключение также попала АЭС Atucha I, пишет La Nacion.
По данным издания, массовый сбой привел к транспортному коллапсу, простоях на производственных линиях и проблемам в водоснабжении. Без электричества остались большая часть Буэнос-Айреса, его окрестности, а также еще 11 провинций. Были отключены около 6 млн домохозяйств (более 20 млн человек), что близко к 40% от общего числа потребителей, пишет издание.
Министр экономики обратился к правоохранителям с просьбой провести расследование причин пожара. Возгорание на пастбищах произошло на фоне сухой и жаркой погоды.
После 8 часов вечера в стране начали восстанавливать энергоснабжение.
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