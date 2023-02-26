Возрастное ограничение 18+
В Греции объявлен трехдневный траур после железнодорожной катастрофы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Греции объявили трехдневный национальный траур после столкновения двух поездов, пишут местные СМИ.
Траур вступает в силу с сегодняшнего дня, с 1 по 3 марта. На зданиях приспустят флаги, массовые праздничные и развлекательные мероприятия будут отменены.
В ближайшее время место ЧП посетит премьер-министр страны.
По данным издания Iefimerida, число жертв трагедии возросло до 38. По уточненной информации, 66 человек госпитализированы, шестеро из них находятся в реанимации. В экстренных службах опасаются, что число жертв может вырасти, так как среди пострадавших много тех, кто получил тяжелые травмы. На месте крушения продолжаются поиски людей.
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. Причины ЧП пока не установлены.
Траур вступает в силу с сегодняшнего дня, с 1 по 3 марта. На зданиях приспустят флаги, массовые праздничные и развлекательные мероприятия будут отменены.
В ближайшее время место ЧП посетит премьер-министр страны.
По данным издания Iefimerida, число жертв трагедии возросло до 38. По уточненной информации, 66 человек госпитализированы, шестеро из них находятся в реанимации. В экстренных службах опасаются, что число жертв может вырасти, так как среди пострадавших много тех, кто получил тяжелые травмы. На месте крушения продолжаются поиски людей.
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. Причины ЧП пока не установлены.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На железнодорожной станции в Екатеринбурге зафиксировали испарение опасного вещества
26 февраля 2023
26 февраля 2023
Ночью в Екатеринбурге загорелось кафе
22 февраля 2023
22 февраля 2023
Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге спасли двух человек
20 февраля 2023
20 февраля 2023