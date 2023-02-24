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В Омской области в больнице скончался полицейский, в которого выстрелил коллега

11.08 Среда, 1 марта 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Омской области сотрудник ППС, в которого накануне выстрелил напарник из табельного оружия, скончался в больнице от полученных травм, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Напомним, выстрел был «непроизвольным», утверждают в ведомстве. 27 февраля сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району во время патрулирования «допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги», сообщили накануне в главке. Пострадавший с ранением живота был срочно госпитализирован.

Ранее в УМВД по региону заявили, что по результатам проверки «к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы в ОВД будут привлечены сотрудник полиции, допустивший данный проступок, его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку». Позже в полиции добавили, что виновника ждет уголовное преследование.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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