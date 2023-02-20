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СМИ: под Мурманском разбился вертолёт
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет, пишут СМИ со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что на борту находятся восемь человек. Информации о пострадавших нет.
Официальных комментариев от МЧС также пока нет. Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили об ухудшении погодных условий — плохой видимости, сильном снегопаде и ветре.
Обновлено. В МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке вертолета. «Спасатели прибыли на место жесткой посадки вертолёта в Мурманской области. По предварительным данным, на борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа. Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — сообщили в МЧС РФ.
Сообщается, что на борту находятся восемь человек. Информации о пострадавших нет.
Официальных комментариев от МЧС также пока нет. Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили об ухудшении погодных условий — плохой видимости, сильном снегопаде и ветре.
Обновлено. В МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке вертолета. «Спасатели прибыли на место жесткой посадки вертолёта в Мурманской области. По предварительным данным, на борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа. Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — сообщили в МЧС РФ.
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