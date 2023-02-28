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В Минобороны сообщили о тренировке ПВО в Западной зоне с участием истребителей
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Минобороны сообщили о тренировке ПВО в Западной зоне ответственности. Тренировку провели вместе с гражданскими органами управления воздушным движением, пишут РИА Новости.
«Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — сказали в ведомстве (цитата по РИА Новости).
Ранее в СМИ появилась информация об ограничении воздушного пространства в Санкт-Петербурге, власти города подтвердили задержку рейсов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по информации РИА Новости, не стал комментировать причины закрытия воздушного пространства. Между тем, по его словам, у главы государства есть полная информация на этот счет.
«Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — сказали в ведомстве (цитата по РИА Новости).
Ранее в СМИ появилась информация об ограничении воздушного пространства в Санкт-Петербурге, власти города подтвердили задержку рейсов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по информации РИА Новости, не стал комментировать причины закрытия воздушного пространства. Между тем, по его словам, у главы государства есть полная информация на этот счет.
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