СМИ: ограничения на полеты в аэропорт «Пулково» сняты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Санкт-Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, пишут РИА Новости со ссылкой на источник.Ранее агентство со ссылкой на экстренные службы города сообщило, что воздушное пространство в районе петербургского аэропорта закрыто из-за неизвестного объекта.Во вторник в телеграм-каналах появилась информация о том, что воздушное пространство над Пулково закрыто. По данным «112» и Baza, в Санкт-Петербурге якобы был введен план «Ковер», который задействуют при обнаружении в небе неопознанных объектов.Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в аэропорту Пулково до 12 часов. Позже источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство закрыто до 13:20 мск. «Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты», — сообщали власти города, не называя причин.