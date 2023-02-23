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Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в Пулково до 12 часов
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в аэропорту Пулково до 12 часов.
«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — сообщает телеграм-канал правительства Санкт-Петербурга. Причина задержки не указывается.
Ранее появились сообщения о том, что аэропорт на время приостановил работу. «Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты», — сообщали власти города, также не называя причин.
Во вторник в телеграм-каналах появилась информация о том, что воздушное пространство над Пулково закрыто. По данным «112» и Baza, в Санкт-Петербурге якобы введен план «Ковер», который задействуют при обнаружении в небе неопознанных объектов. Официального подтверждения этой информации нет.
«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — сообщает телеграм-канал правительства Санкт-Петербурга. Причина задержки не указывается.
Ранее появились сообщения о том, что аэропорт на время приостановил работу. «Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты», — сообщали власти города, также не называя причин.
Во вторник в телеграм-каналах появилась информация о том, что воздушное пространство над Пулково закрыто. По данным «112» и Baza, в Санкт-Петербурге якобы введен план «Ковер», который задействуют при обнаружении в небе неопознанных объектов. Официального подтверждения этой информации нет.
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