Возрастное ограничение 18+
В Англии повысили возраст вступления в брак
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Англии и Уэльсе вступил в силу закон о повышении минимального брачного возраста с 16 до 18 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Закон призван защитить детей от принудительных браков. Организация детского брака (независимо от того, применяется ли при этом сила или нет) теперь будет уголовно наказуема.
«Ранее принудительный брак считался правонарушением только в том случае, если лицо применяет тот или иной вид принуждения, например, угрозы, с целью заставить кого-либо жениться. Теперь правонарушением является принуждение ребенка в возрасте до 18 лет к вступлению в брак при любых обстоятельствах, без необходимости доказывать, что использовалась какая-либо форма принуждения», — говорится в релизе. Уточняется, что изменения распространяются как на зарегистрированные браки, так и на неофициальные, то есть не имеющие обязательной юридической силы, «традиционные» церемонии.
Виновным в организации детских браков грозит до 7 лет лишения свободы.
«Это знаменательный день для активистов, которые более 5 лет неустанно работали над запретом детских браков в стране. Детские браки разрушают жизни, и с помощью этого закона мы защитим миллионы мальчиков и девочек в ближайшие годы», — говорится в сообщении.
В дополнение к закону власти заявили о продолжении обучения для полиции, соцработников и других специалистов, которые работают с пострадавшими от принудительных браков. Как сообщается в релизе, только в 2021 году специалисты провели консультации и оказали поддержку 118 пострадавшим младше 18 лет.
Закон призван защитить детей от принудительных браков. Организация детского брака (независимо от того, применяется ли при этом сила или нет) теперь будет уголовно наказуема.
«Ранее принудительный брак считался правонарушением только в том случае, если лицо применяет тот или иной вид принуждения, например, угрозы, с целью заставить кого-либо жениться. Теперь правонарушением является принуждение ребенка в возрасте до 18 лет к вступлению в брак при любых обстоятельствах, без необходимости доказывать, что использовалась какая-либо форма принуждения», — говорится в релизе. Уточняется, что изменения распространяются как на зарегистрированные браки, так и на неофициальные, то есть не имеющие обязательной юридической силы, «традиционные» церемонии.
Виновным в организации детских браков грозит до 7 лет лишения свободы.
«Это знаменательный день для активистов, которые более 5 лет неустанно работали над запретом детских браков в стране. Детские браки разрушают жизни, и с помощью этого закона мы защитим миллионы мальчиков и девочек в ближайшие годы», — говорится в сообщении.
В дополнение к закону власти заявили о продолжении обучения для полиции, соцработников и других специалистов, которые работают с пострадавшими от принудительных браков. Как сообщается в релизе, только в 2021 году специалисты провели консультации и оказали поддержку 118 пострадавшим младше 18 лет.
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