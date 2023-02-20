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В Беларуси приняли закон о смертной казни за госизмену
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Беларуси депутаты проголосовали за смертную казнь для чиновников и военных за измену государству.
Законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» принят во втором чтении, сообщает БЕЛТА.
Поправки предусматривают «возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное ст.356 УК "Измена государству"».
Также законопроект увеличивает до 10 суток срок задержания для подозреваемых по статьям «Измена государству», «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «Шпионаж», «Агентурная деятельность», «Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля», «Диверсия». До 20 суток увеличивается срок, в течение которого таким лицам должно быть предъявлено обвинение.
Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, участвовавших в приготовлении к преступлениям по статьям «Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой» и «Диверсия» (если они своевременным предупреждением госорганов или «иным образом» оказали содействие в предотвращении этих преступлений).
Кроме того, закон увеличивает штрафы за преступления против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства (до 50 тыс. базовых величин; в действующем УК до 5 тыс. базовых величин).
Уголовный кодекс также дополняется статьями «Пропаганда терроризма» и «Нарушение требований по защите государственных секретов».
Законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» принят во втором чтении, сообщает БЕЛТА.
Поправки предусматривают «возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное ст.356 УК "Измена государству"».
Также законопроект увеличивает до 10 суток срок задержания для подозреваемых по статьям «Измена государству», «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «Шпионаж», «Агентурная деятельность», «Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля», «Диверсия». До 20 суток увеличивается срок, в течение которого таким лицам должно быть предъявлено обвинение.
Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, участвовавших в приготовлении к преступлениям по статьям «Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой» и «Диверсия» (если они своевременным предупреждением госорганов или «иным образом» оказали содействие в предотвращении этих преступлений).
Кроме того, закон увеличивает штрафы за преступления против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства (до 50 тыс. базовых величин; в действующем УК до 5 тыс. базовых величин).
Уголовный кодекс также дополняется статьями «Пропаганда терроризма» и «Нарушение требований по защите государственных секретов».
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