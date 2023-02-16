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Путин поручил создать специальный госфонд для помощи семьям военнослужащих
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин во время Послания Федеральному собранию поручил создать специальный государственный фонд для помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранам.
Фонд должен оказывать соцподдержку, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации.
По словам Путина, фонд должен обеспечить помощь на дому, в том числе оказание высокотехнологичной помощи по протезированию.
Регионам поручено в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы.
По словам Путина, работа госфонда должна быть открытой «без казенщины и бюрократии». При этом за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный соцработник, координатор.
Уже в этому году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах, заявил Путин.
Фонд должен оказывать соцподдержку, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации.
По словам Путина, фонд должен обеспечить помощь на дому, в том числе оказание высокотехнологичной помощи по протезированию.
Регионам поручено в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы.
По словам Путина, работа госфонда должна быть открытой «без казенщины и бюрократии». При этом за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный соцработник, координатор.
Уже в этому году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах, заявил Путин.
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