Путин поручил создать специальный госфонд для помощи семьям военнослужащих

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин во время Послания Федеральному собранию поручил создать специальный государственный фонд для помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранам.Фонд должен оказывать соцподдержку, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации.По словам Путина, фонд должен обеспечить помощь на дому, в том числе оказание высокотехнологичной помощи по протезированию.Регионам поручено в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы.По словам Путина, работа госфонда должна быть открытой «без казенщины и бюрократии». При этом за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный соцработник, координатор.Уже в этому году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах, заявил Путин.