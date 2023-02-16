Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Владимир Путин в эти минуты выступает с посланием Федеральному собранию.Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин особое внимание уделит «спецоперации и социально-экономическому блоку».По его словам, «сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире». Песков также подчеркнул, что «послание является абсолютно авторским продуктом Путина».Выступление Путина продлится минимум час, заявил пресс-секретарь Песков Первому каналу.