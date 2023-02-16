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Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин в эти минуты выступает с посланием Федеральному собранию.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин особое внимание уделит «спецоперации и социально-экономическому блоку».
По его словам, «сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире». Песков также подчеркнул, что «послание является абсолютно авторским продуктом Путина».
Выступление Путина продлится минимум час, заявил пресс-секретарь Песков Первому каналу.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин особое внимание уделит «спецоперации и социально-экономическому блоку».
По его словам, «сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире». Песков также подчеркнул, что «послание является абсолютно авторским продуктом Путина».
Выступление Путина продлится минимум час, заявил пресс-секретарь Песков Первому каналу.
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