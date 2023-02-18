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Бастрыкин: в России возбуждено 152 уголовных дела «о дискредитации ВС»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Глава СК Бастрыкин заявил, что в России возбуждено более 150 уголовных дел «по высказываниям, дискредитирующим Вооруженные силы», пишет ТАСС.
Фигурантами стали 136 человек.
«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — заявил глава СК РФ.
По его мнению, санкции по этим статьям УК суровые, но «вполне оправданы». «Такой подход продиктован временем, и многие явно недооценивают общественную опасность подобных преступлений», — заявил Бастрыкин.
Также в интервью агентству глава СК назвал «предателями» известных людей, которые уехали из страны и критикуют за рубежом российскую армию.
Фигурантами стали 136 человек.
«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — заявил глава СК РФ.
По его мнению, санкции по этим статьям УК суровые, но «вполне оправданы». «Такой подход продиктован временем, и многие явно недооценивают общественную опасность подобных преступлений», — заявил Бастрыкин.
Также в интервью агентству глава СК назвал «предателями» известных людей, которые уехали из страны и критикуют за рубежом российскую армию.
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