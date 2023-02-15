Возрастное ограничение 18+
Россияне задолжали более 90 миллиардов рублей за вывоз мусора
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Более 90 миллиардов рублей задолжали жители РФ за вывоз мусора, пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).
Сообщается, что в некоторых регионах собираемость платежей не превышает 50%. При этом все же у большинства региональных операторов этот показатель составляет более 90%.
В РЭО отмечают, что основной долг копится еще с тех времен, когда мусорная реформа не была запущена (реформа отрасли началась в 2019 году). Сейчас остается около 8,4% «недобросовестных потребителей», которые не платят за вывоз.
Эксперты заявляют, что неуплата приводит к повышению тарифов для других граждан, «в тарифах приходится учитывать расходы на взыскание задолженности и обслуживание кредитов, покрывающих кассовые разрывы», пишут «Известия».
Кроме того, рост задолженности может спровоцировать «мусорный коллапс», когда оператор не сможет качественно предоставлять услуги, полагают эксперты.
Сообщается, что в некоторых регионах собираемость платежей не превышает 50%. При этом все же у большинства региональных операторов этот показатель составляет более 90%.
В РЭО отмечают, что основной долг копится еще с тех времен, когда мусорная реформа не была запущена (реформа отрасли началась в 2019 году). Сейчас остается около 8,4% «недобросовестных потребителей», которые не платят за вывоз.
Эксперты заявляют, что неуплата приводит к повышению тарифов для других граждан, «в тарифах приходится учитывать расходы на взыскание задолженности и обслуживание кредитов, покрывающих кассовые разрывы», пишут «Известия».
Кроме того, рост задолженности может спровоцировать «мусорный коллапс», когда оператор не сможет качественно предоставлять услуги, полагают эксперты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стали известны новые тарифы проездных в Екатеринбурге
17 февраля 2023
17 февраля 2023