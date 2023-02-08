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ТАСС: у задержанного на вокзале в Москве обнаружили несколько мин и взрывное устройство
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
У мужчины, который был задержан сегодня у входа Курского вокзала, обнаружили несколько мин и взрывное устройство.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что территория вокзала оцеплена. Пассажиров эвакуировали.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у мужчины в рюкзаке были обнаружены подозрительные предметы, похожие на боеприпасы.
Мужчина задержан.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что территория вокзала оцеплена. Пассажиров эвакуировали.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у мужчины в рюкзаке были обнаружены подозрительные предметы, похожие на боеприпасы.
Мужчина задержан.
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