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Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области

12.07 Пятница, 17 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным СМИ, на борту находятся три человека. На поиски отправилась наземная группа.

Официальных комментариев пока нет.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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