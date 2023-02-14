Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области.Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.По данным СМИ, на борту находятся три человека. На поиски отправилась наземная группа.Официальных комментариев пока нет.