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Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным СМИ, на борту находятся три человека. На поиски отправилась наземная группа.
Официальных комментариев пока нет.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным СМИ, на борту находятся три человека. На поиски отправилась наземная группа.
Официальных комментариев пока нет.
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