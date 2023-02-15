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В ГД заявили, что заменять иностранные слова в русском языке будут не раньше 2025 года
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Заменять иностранные слова на русские аналоги (при использовании языка как государственного) будут не раньше 2025 года. Об этом сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, пишут РИА Новости.
Депутат отметила, что в законопроекте, принятом накануне, есть норма отложенного действия — к 2025 году должны быть разработаны нормативные словари, справочники и грамматики. «Это очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год», — отметила Ямпольская.
В списке таких словарей будут в том числе словари иностранной лексики (имеющей и не имеющей общеупотребительных аналогов в русском языке). «Вот когда такие словари появятся, вот тогда будем выяснять, какие слова и на что будем заменять», — сказала депутат.
Накануне Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который вносит изменения в № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
В документе в том числе говорится о недопустимости чрезмерных иностранных заимствований при употреблении русского языка в качестве государственного. Документ также расширяет сферы, в которых русский язык используется как государственный.
Депутат отметила, что в законопроекте, принятом накануне, есть норма отложенного действия — к 2025 году должны быть разработаны нормативные словари, справочники и грамматики. «Это очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год», — отметила Ямпольская.
В списке таких словарей будут в том числе словари иностранной лексики (имеющей и не имеющей общеупотребительных аналогов в русском языке). «Вот когда такие словари появятся, вот тогда будем выяснять, какие слова и на что будем заменять», — сказала депутат.
Накануне Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который вносит изменения в № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
В документе в том числе говорится о недопустимости чрезмерных иностранных заимствований при употреблении русского языка в качестве государственного. Документ также расширяет сферы, в которых русский язык используется как государственный.
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