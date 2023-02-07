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В Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд в Петрозаводске признал двух бывших руководителей ИК-9 виновными в превышении должностных полномочий. Их обвинили в избиении заключенного, которое произошло еще в 2014 году.
Речь идет об экс-начальнике ИК Иване Савельеве и его бывшем заместителе Иване Ковалеве.
По данным СК, в 2014 году сотрудники ФСИН (на тот момент Савельев был замначальника колонии, Ковалев — оперуполномоченным ИК № 9) «нанесли множественные удары руками и ногами» заключенному. По версии гособвинения, заключенному, гражданину Таджикистана, нанесли 17 ударов по голове и туловищу.
Это попало на видео. «Факт избиения осужденного был распространен в сети Интернет и получил большой общественный резонанс», — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Савельев и Ковалев были задержаны в 2020 году после того, как ролик попал в сеть.
Суд назначил им по 7 лет колонии общего режима. Экс-сотрудников ФСИН взяли под стражу в зале суда.
Ранее гособвинитель просил приговорить их к 8 годам и 6 месяцам колонии каждого.
Речь идет об экс-начальнике ИК Иване Савельеве и его бывшем заместителе Иване Ковалеве.
По данным СК, в 2014 году сотрудники ФСИН (на тот момент Савельев был замначальника колонии, Ковалев — оперуполномоченным ИК № 9) «нанесли множественные удары руками и ногами» заключенному. По версии гособвинения, заключенному, гражданину Таджикистана, нанесли 17 ударов по голове и туловищу.
Это попало на видео. «Факт избиения осужденного был распространен в сети Интернет и получил большой общественный резонанс», — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Савельев и Ковалев были задержаны в 2020 году после того, как ролик попал в сеть.
Суд назначил им по 7 лет колонии общего режима. Экс-сотрудников ФСИН взяли под стражу в зале суда.
Ранее гособвинитель просил приговорить их к 8 годам и 6 месяцам колонии каждого.
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