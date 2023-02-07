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Экс-губернатор Хабаровского края Фургал, осужденный на 22 года, обжаловал приговор

12.24 Четверг, 16 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный на 22 года колонии строгого режима, обжаловал приговор.

Фургал просит отменить приговор и отправить на новое рассмотрение со стадии подготовки в ином составе суда. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает телеграм-канал, созданный в поддержку экс-губернатора.

Сергей Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима 10 февраля. Ранее прокурор требовал 23 года колонии для бывшего губернатора по делу об организации убийств.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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