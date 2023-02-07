Возрастное ограничение 18+
Экс-губернатор Хабаровского края Фургал, осужденный на 22 года, обжаловал приговор
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный на 22 года колонии строгого режима, обжаловал приговор.
Фургал просит отменить приговор и отправить на новое рассмотрение со стадии подготовки в ином составе суда. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает телеграм-канал, созданный в поддержку экс-губернатора.
Сергей Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима 10 февраля. Ранее прокурор требовал 23 года колонии для бывшего губернатора по делу об организации убийств.
Фургал просит отменить приговор и отправить на новое рассмотрение со стадии подготовки в ином составе суда. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает телеграм-канал, созданный в поддержку экс-губернатора.
Сергей Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима 10 февраля. Ранее прокурор требовал 23 года колонии для бывшего губернатора по делу об организации убийств.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Боевика» из ревдинской банды Тихоновых оставили в колонии
07 февраля 2023
07 февраля 2023
Свердловчанина осудили за нанесение смертельных травм прохожему
14 февраля 2023
14 февраля 2023