Аля Трынова © Вечерние ведомости

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года колонии строгого режима.Об этом сообщают СМИ из зала суда.Ранее прокурор требовал 23 года колонии для бывшего губернатора по делу об организации убийств. Присяжные 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения.Фургал был задержан в июле 2020 года. По версии СК, в 2004-2005 годах он организовал убийства предпринимателей и покушение на бизнесмена.Свою вину экс-губернатор не признает.