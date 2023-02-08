Возрастное ограничение 18+
Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России информацией»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России информацией» единым значком, пишут РИА Новости.
Такую возможность предлагается обсудить вместе с РКН.
Деятельность «враждебных каналов» обсудили сегодня в СФ. Сенаторы заметили, что многие россияне, особенно молодые, не смотрят телевизор, а информацию берут из интернета и телеграм-каналов. При этом под их патриотическими названиями «может скрываться отнюдь не дружественная по отношению к России информация», считают сенаторы.
В СФ полагают, что нужно мониторить работу таких ресурсов. Матвиенко предложила создать для них особую маркировку (как для иноагентов).
«Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие-то единые значки (маркировать. — Прим. ред.) — как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов», — цитируют сенатора РИА Новости.
По словам Матвиенко, Совфед предложит РКН опубликовать перечень каналов, «за которыми прячутся наши недруги».
Добавим, что, по версии ВЦИОМ, среди источников информации «наибольшим общественным доверием» в России пользуется центральное телевидение.
Такую возможность предлагается обсудить вместе с РКН.
Деятельность «враждебных каналов» обсудили сегодня в СФ. Сенаторы заметили, что многие россияне, особенно молодые, не смотрят телевизор, а информацию берут из интернета и телеграм-каналов. При этом под их патриотическими названиями «может скрываться отнюдь не дружественная по отношению к России информация», считают сенаторы.
В СФ полагают, что нужно мониторить работу таких ресурсов. Матвиенко предложила создать для них особую маркировку (как для иноагентов).
«Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие-то единые значки (маркировать. — Прим. ред.) — как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов», — цитируют сенатора РИА Новости.
По словам Матвиенко, Совфед предложит РКН опубликовать перечень каналов, «за которыми прячутся наши недруги».
Добавим, что, по версии ВЦИОМ, среди источников информации «наибольшим общественным доверием» в России пользуется центральное телевидение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Появились сообщения о том, что неизвестные якобы «заминировали» военкомат в Каменске-Уральском
08 февраля 2023
08 февраля 2023
Защитники Калиновского лесопарка примут участие в «Лыжне России»
10 февраля 2023
10 февраля 2023
Владимира Путина уволили из челябинской милиции за пьянку
07 февраля 2023
07 февраля 2023