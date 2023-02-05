Возрастное ограничение 18+
ВЦИОМ: больше половины россиян доверяют центральному телевидению
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
ВЦИОМ провел опрос на тему доверия россиян СМИ.
«Уровень доверия россиян к различным видам СМИ серьезно разнится, но приоритет по-прежнему сохраняется за традиционным медиа — телевидением», — утверждают социологи.
По версии аналитиков Центра, «наибольшим общественным доверием» в России пользуется центральное телевидение (53%). На втором месте — местное телевидение, региональным телеканалам доверяет почти каждый второй (47%).
Примерно в равной степени россияне доверяют:
- новостным, аналитическим, официальным сайтам (35%);
- центральной и региональной прессе (по 33%);
- Telegram-каналам (31%).
У каждого пятого опрошенного доверие вызывает региональное и центральное радио (25% и 24%).
В группе аутсайдеров — мессенджеры и соцсети, а также блоги. «Доля тех, кто не доверяет им (35% и 43%), превышает долю доверяющих (27% и 23%), в результате чего индекс доверия по обоим ресурсам принимает отрицательные значения: −8 и −20 п. соответственно», — подсчитали социологи.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
«Уровень доверия россиян к различным видам СМИ серьезно разнится, но приоритет по-прежнему сохраняется за традиционным медиа — телевидением», — утверждают социологи.
По версии аналитиков Центра, «наибольшим общественным доверием» в России пользуется центральное телевидение (53%). На втором месте — местное телевидение, региональным телеканалам доверяет почти каждый второй (47%).
Примерно в равной степени россияне доверяют:
- новостным, аналитическим, официальным сайтам (35%);
- центральной и региональной прессе (по 33%);
- Telegram-каналам (31%).
У каждого пятого опрошенного доверие вызывает региональное и центральное радио (25% и 24%).
В группе аутсайдеров — мессенджеры и соцсети, а также блоги. «Доля тех, кто не доверяет им (35% и 43%), превышает долю доверяющих (27% и 23%), в результате чего индекс доверия по обоим ресурсам принимает отрицательные значения: −8 и −20 п. соответственно», — подсчитали социологи.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Финансирование туризма в Свердловской области в 2023 году решили увеличить более чем в два раза
06 февраля 2023
06 февраля 2023
Спрос на персонал в Свердловской области вырос на 4%
08 февраля 2023
08 февраля 2023
Погода в Свердловской области сохраняется морозной
05 февраля 2023
05 февраля 2023