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Молдавия закрыла воздушное пространство
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Молдавия закрыла воздушное пространство.
Об этом сообщили в авиакомпании Air Moldova. Причины такого решения пока неизвестны.
«В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», — говорится в сообщении компании в соцсетях.
РИА Новости пишут, что в пресс-службе Международного аэропорта Кишинева подтвердили факт отмены рейсов, однако отказались предоставить дополнительную информацию.
Официальных комментариев от властей страны пока нет.
Об этом сообщили в авиакомпании Air Moldova. Причины такого решения пока неизвестны.
«В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», — говорится в сообщении компании в соцсетях.
РИА Новости пишут, что в пресс-службе Международного аэропорта Кишинева подтвердили факт отмены рейсов, однако отказались предоставить дополнительную информацию.
Официальных комментариев от властей страны пока нет.
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