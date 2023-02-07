Аля Трынова © Вечерние ведомости

Молдавия закрыла воздушное пространство.Об этом сообщили в авиакомпании Air Moldova. Причины такого решения пока неизвестны.«В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», — говорится в сообщении компании в соцсетях.РИА Новости пишут, что в пресс-службе Международного аэропорта Кишинева подтвердили факт отмены рейсов, однако отказались предоставить дополнительную информацию.Официальных комментариев от властей страны пока нет.