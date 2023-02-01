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В турецком Хатае спасатели обнаружили тела двоих россиян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Спасатели МЧС РФ обнаружили в турецком Хатае тела двоих россиян — женщины и ребенка.
«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — сообщили в МЧС РФ.
Спасатели МЧС работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян, с вечера среды.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342, пострадали 72 424 человека.
Обновлено. В пятницу днем в МЧС сообщили о еще одном найденном погибшем в Хатае. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка.
«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — сообщили в МЧС РФ.
Спасатели МЧС работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян, с вечера среды.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342, пострадали 72 424 человека.
Обновлено. В пятницу днем в МЧС сообщили о еще одном найденном погибшем в Хатае. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка.
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