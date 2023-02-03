Возрастное ограничение 18+
МЧС: в Новосибирске из-под завалов обрушившегося подъезда спасатели вынесли кота
Россия и мир
Фото: скрин видео МЧС РФ.
Во время разбора завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли кота.
«Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома», — сообщили в МЧС РФ.
На месте ЧП продолжают работать спасатели и тяжелая техника.
«Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома», — сообщили в МЧС РФ.
На месте ЧП продолжают работать спасатели и тяжелая техника.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В многоэтажке в Каменске-Уральском ночью произошел пожар
03 февраля 2023
03 февраля 2023
В уральской столице вынесли приговор мужчине, убившему знакомую
07 февраля 2023
07 февраля 2023