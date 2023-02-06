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В Новосибирске найдено тело пятого погибшего при взрыве газа в жилом доме

13.45 Четверг, 9 февраля 2023
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
На месте ЧП в Новосибирске найдено тело пятого погибшего, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель пяти человек, уточняет агентство. Среди погибших есть двухлетний ребенок.

Ранее глава региона заявил, что основная версия взрыва в жилой пятиэтажке — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
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