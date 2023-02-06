Возрастное ограничение 18+
В Новосибирске найдено тело пятого погибшего при взрыве газа в жилом доме
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
На месте ЧП в Новосибирске найдено тело пятого погибшего, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель пяти человек, уточняет агентство. Среди погибших есть двухлетний ребенок.
Ранее глава региона заявил, что основная версия взрыва в жилой пятиэтажке — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.
Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель пяти человек, уточняет агентство. Среди погибших есть двухлетний ребенок.
Ранее глава региона заявил, что основная версия взрыва в жилой пятиэтажке — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Появились сообщения о том, что неизвестные якобы «заминировали» военкомат в Каменске-Уральском
08 февраля 2023
08 февраля 2023