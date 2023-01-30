В России предлагают запретить рекламу услуг для призывников

«Сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва»,

— сказал Глушко

«Что это значит — кто-то должен защищать Родину, а кто-то должен здесь посидеть? Родина у нас одна, и защищать её должны все и на всех фронтах — и в тылу, и в зоне проведения специальных военных операций. А подобного рода рекламу надо выжигать калёным железом»