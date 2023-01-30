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В России предлагают запретить рекламу услуг для призывников
Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму парламент Башкортостана
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госсобрание – Курултай республики Башкортостан предложит Госдуме на законодательном уровне запретить рекламу услуг по содействию гражданам в освобождении от армии. Соответствующие поправки могут быть внесены в федеральный закон «О рекламе», сообщили в парламенте Башкирии.
По мнению депутатов из Башкортостана, реклама подобных услуг «фактически подталкивает людей к правонарушению». Запрет на такую информацию ограничит её негативное влияние на призывников и ход призывных кампаний, считают парламентарии. В Курултае напомнили, что уклонение от военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо, а неисполнение обязанности по воинскому учёту и уклонение от медицинского обследования – административно наказуемо.
В Госсобрании предложили установить штрафы для рекламодателей за нарушение запрета: от двух тысяч до 2,5 тысяч рублей для граждан, от четырёх тысяч до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, от 100 тысяч до полумиллиона рублей – для организаций.
Член общественной палаты Башкортостана Дмитрий Глушко назвал рекламу услуг для призывников «прямым саботажем». Глушко считает, что тех, кто зарабатывает на оказании подобных услуг, необходимо привлекать к уголовной ответственности «как предателей».
Право вносить в Госдуму законопроекты принадлежит в том числе законодательным органам субъектов РФ, поэтому российский парламент в ближайшем будущем сможет рассмотреть инициативу депутатов из Башкортостана. Недавно заксобрание Санкт-Петербурга отказалось передавать в Госдуму на рассмотрение законопроект об установлении другого запрета – запрета на пропаганду ядерной вoйны, который подготовила фракция «Яблоко».
По мнению депутатов из Башкортостана, реклама подобных услуг «фактически подталкивает людей к правонарушению». Запрет на такую информацию ограничит её негативное влияние на призывников и ход призывных кампаний, считают парламентарии. В Курултае напомнили, что уклонение от военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо, а неисполнение обязанности по воинскому учёту и уклонение от медицинского обследования – административно наказуемо.
«Сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва»,
— заявил спикер Госсобрания Константин Толкачев
В Госсобрании предложили установить штрафы для рекламодателей за нарушение запрета: от двух тысяч до 2,5 тысяч рублей для граждан, от четырёх тысяч до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, от 100 тысяч до полумиллиона рублей – для организаций.
Член общественной палаты Башкортостана Дмитрий Глушко назвал рекламу услуг для призывников «прямым саботажем». Глушко считает, что тех, кто зарабатывает на оказании подобных услуг, необходимо привлекать к уголовной ответственности «как предателей».
«Что это значит — кто-то должен защищать Родину, а кто-то должен здесь посидеть? Родина у нас одна, и защищать её должны все и на всех фронтах — и в тылу, и в зоне проведения специальных военных операций. А подобного рода рекламу надо выжигать калёным железом»
— сказал Глушко
Право вносить в Госдуму законопроекты принадлежит в том числе законодательным органам субъектов РФ, поэтому российский парламент в ближайшем будущем сможет рассмотреть инициативу депутатов из Башкортостана. Недавно заксобрание Санкт-Петербурга отказалось передавать в Госдуму на рассмотрение законопроект об установлении другого запрета – запрета на пропаганду ядерной вoйны, который подготовила фракция «Яблоко».
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