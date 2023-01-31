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В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
7 февраля в городе Кстово возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем «Лукойлу». Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области, заявив, что выясняются причины возгорания.
Спустя некоторое время в «Лукойле» сообщили о ликвидации пожара.
В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» уточнили, что сотрудники управления МЧС по Нижегородской области «ликвидировали задымление на производственном объекте установки замедленного коксования».
Видео: «Кстово»
Спустя некоторое время в «Лукойле» сообщили о ликвидации пожара.
«Пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города Кстово нет. Предприятие работает в штатном режиме» — передаёт слова представителей нефтяной компании Интерфакс.
В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» уточнили, что сотрудники управления МЧС по Нижегородской области «ликвидировали задымление на производственном объекте установки замедленного коксования».
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