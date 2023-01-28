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В Турции новое землетрясение магнитудой 7,8
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части Турции, пишут местные СМИ.
В Сирии также сообщили о новых подземных толчках в нескольких провинциях.
В Турции, по обновленным данным, в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены 5 385, объявил президент Эрдоган.
В Сирии также сообщили о новых подземных толчках в нескольких провинциях.
В Турции, по обновленным данным, в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены 5 385, объявил президент Эрдоган.
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