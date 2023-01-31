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Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Турции, по обновленным данным, в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены 5 385.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет издание Ihlas.
По словам президента, это самое разрушительное землетрясение с 1939 года.
Турецкие сейсмологи заявили, что после землетрясения было зафиксировано 66 афтершоков.
Местные СМИ публикуют кадры разрушенных зданий, под завалами остаются люди. Некоторые дома, устоявшие во время подземных толчков, после обрушились от полученных повреждений на глазах очевидцев. Всего, по данным на текущий момент, были разрушены 2 818 зданий, объявил президент Турции.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет издание Ihlas.
По словам президента, это самое разрушительное землетрясение с 1939 года.
Турецкие сейсмологи заявили, что после землетрясения было зафиксировано 66 афтершоков.
Местные СМИ публикуют кадры разрушенных зданий, под завалами остаются люди. Некоторые дома, устоявшие во время подземных толчков, после обрушились от полученных повреждений на глазах очевидцев. Всего, по данным на текущий момент, были разрушены 2 818 зданий, объявил президент Турции.
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