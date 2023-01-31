Возрастное ограничение 18+

Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек

15.23 Понедельник, 6 февраля 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Турции, по обновленным данным, в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены 5 385.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет издание Ihlas.

По словам президента, это самое разрушительное землетрясение с 1939 года.

Турецкие сейсмологи заявили, что после землетрясения было зафиксировано 66 афтершоков.

Местные СМИ публикуют кадры разрушенных зданий, под завалами остаются люди. Некоторые дома, устоявшие во время подземных толчков, после обрушились от полученных повреждений на глазах очевидцев. Всего, по данным на текущий момент, были разрушены 2 818 зданий, объявил президент Турции.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Население Свердловской области сокращается
31 января 2023
В Свердловской области выявили 356 случаев коронавируса
04 февраля 2023
Еще 293 свердловчанина заболели коронавирусом
31 января 2023
В Свердловской области выявили 370 новых случаев коронавируса
06 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
20:54 Дом Севастьянова назвали главной достопримечательностью Екатеринбурга
20:22 Трое человек пострадали в автоаварии в Каменске-Уральском
19:30 «Краба» отправили в колонию за убийство в посёлке Арти
18:50 Известный писатель собирается привезти в Екатеринбург новую книгу
18:30 Покормить птиц Калиновского лесопарка пришли десятки екатеринбуржцев
17:55 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает расти
17:27 В Березовском иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
16:51 В парке «Бажовские места» в Свердловской области ввели карантин по бешенству
16:39 Финансирование туризма в Свердловской области увеличили на 90 миллионов рублей
16:23 В суд направлено дело о краже 9,8 млн рублей из банкоматов в Свердловской области
15:52 За выходные в Екатеринбурге задержали 19 пьяных водителей
15:26 В соревнованиях «Лед надежды нашей» приняли участие более семи тысяч свердловчан
14:59 Мэрия Екатеринбурга выставила на торги имущество школьно-базовой столовой «Золушка»
14:21 В Свердловской области выявили 370 новых случаев коронавируса
13:53 Свердловчанина осудили за поджог супруги после ссоры в офисе
13:42 Как обезопасить свою недвижимость от мошенников, поясняет Росреестр Прикамья
13:35 Новый антибиотик ученых Пермского Политеха показал эффективность против «больничных» микроорганизмов
13:26 Коммунистам запретили проводить митинг против роста тарифов ЖКХ в Екатеринбурге
12:57 Краеведы и музыканты приглашают пермяков в «Горьковку»
12:54 Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области на этой неделе
12:22 На Белоярском водохранилище погиб рыбак из-за отравления угарным газом
11:55 Жемчужину в клешне краба нашли в ресторане в Екатеринбурге
11:23 Два ребенка пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
11:17 Чтобы скрыться от родительских обязанностей, должник из Перми сменил фамилию и место жительства
10:56 На установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге направят 50 млн рублей
Все новости
18:09 Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Что известно к этому часу
15:41 В Турции новое землетрясение магнитудой 7,8
15:23 Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек
15:10 Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более тысячи человек пострадали
13:34 Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осуждённых и подозреваемых
12:51 Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде
12:37 В Турции из-за землетрясения обрушились больше 1700 зданий
11:54 В Турции после землетрясения взорвался газопровод
11:06 Правительство Сирии проводит экстренное совещание в связи с землетрясением
10:44 В Калужской области взорвался беспилотник
10:18 Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 76, пострадали более 400 человек
19:43 В США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку уволенных коллег и против низких зарплат
17:21 В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав
14:48 Во Владикавказе на 101 году жизни умерла участница Сталинградской битвы
13:32 Житель Уфы убил своих сыновей и покончил с собой
11:39 В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе около торгового центра
11:17 МВД: на чердаке иркутской психиатрической больницы обнаружили две майнинговые фермы
10:46 На Сахалине столкнулись школьный автобус и бензовоз, есть пострадавшие
10:26 СМИ: в Кемеровской области задержан глава управления Роспотребнадзора
17:45 Жители Екатеринбурга могут остаться без льготных лекарств из-за конфликта аптечных сетей
15:31 Гознак объяснил ситуацию с загранпаспортами возросшим спросом на микросхемы
15:03 Госуслуги: прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановлен
12:38 Президент Болгарии распустил парламент и назначил дату выборов
10:34 В Саратове братья, три года державшие девушку в рабстве, получили 9 лет колонии
17:44 В Лондоне проходит крупнейшая за последние десятилетия забастовка
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK