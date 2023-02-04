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Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осуждённых и подозреваемых
Россия и мир
Фото: официальный интернет-портал правовой информации
Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех осуждённых, подозреваемых и административно-арестованных.
Ранее сбор геномной информации (биометрических данных) у всех осуждённых и подозреваемых по уголовным статьям, а также у подвергнутых административному аресту приняла Госдума.
На сегодняшний день обязательная геномная регистрация распространялась только на осуждённых по тяжким статьям и за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Новый закон вступит в силу через 90 дней.
Отметим, что административный арест, согласно действующему законодательству, может быть назначен за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, невыплату алиментов, комментарии в соцсетях. ДНК всех лиц, подвергнутых этому наказанию, будут вносить в единую базу.
Ранее сбор геномной информации (биометрических данных) у всех осуждённых и подозреваемых по уголовным статьям, а также у подвергнутых административному аресту приняла Госдума.
На сегодняшний день обязательная геномная регистрация распространялась только на осуждённых по тяжким статьям и за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Новый закон вступит в силу через 90 дней.
Отметим, что административный арест, согласно действующему законодательству, может быть назначен за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, невыплату алиментов, комментарии в соцсетях. ДНК всех лиц, подвергнутых этому наказанию, будут вносить в единую базу.
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