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Правительство Сирии проводит экстренное совещание в связи с землетрясением
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Правительство Сирии проводит экстренное совещание в связи с ЧС, власти обсуждают ущерб от мощного землетрясения.
Совещание проводит Башар Асад, сообщает канцелярия президента. Ранее в минздраве страны сообщили, что в результате землетрясения погибли более 110 человек, более 500 получили ранения. Данные уточняются.
Минувшей ночью эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарджик в Кахраманмараше на юго-востоке Турции.
Совещание проводит Башар Асад, сообщает канцелярия президента. Ранее в минздраве страны сообщили, что в результате землетрясения погибли более 110 человек, более 500 получили ранения. Данные уточняются.
Минувшей ночью эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарджик в Кахраманмараше на юго-востоке Турции.
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